Новосибирск, , 06:52 — REGNUM

К росту поставок российского угля на мировые рынки новосибирские угольщики готовы, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Таким образом он прокомментировал итоги встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями угледобывающих регионов, которая прошла накануне, 22 августа, в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уголь (cc) Raimond Spekking

«В рамках инвестпроектов, которые сегодня реализуют АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», ежегодно увеличиваются объёмы добычи и отгрузки угля, — сказал Травников. — Если в прошлом году было добыто 14,8 млн тонн угля, в этом ожидается — 15,5 млн, до 2020 прогнозируется выход на объёмы в 20 млн тонн, а на период до 2025 года — до 28 млн тонн угля».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа президент России Владимир Путин обсудил с губернаторами угледобывающих субъектов Российской Федерации ситуацию в угольной промышленности.

Во встрече участвовали руководители экономического блока правительства, профильных министерств, а также главы Коми, Якутии, Хакасии, Красноярского и Забайкальского краёв, Кемеровской и Новосибирской областей.

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Основная тема встречи — текущая ситуация в угольной отрасли страны, уточнённые прогнозы развития отрасли до 2025 и стратегия развития на период до 2035 года.

По всем сценариям ожидается рост потребления и поставок российского угля на мировые рынки.

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