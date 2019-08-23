Пхеньян, , 06:04 — REGNUM

Нелестную характеристику дал американскому госсекретарю Майку Пемпео министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо, сообщает 23 августа Центральным телеграфным агентством Кореи.

«Помпео остаётся единственным ядовитым растением среди американских дипломатов», -сказал Ли Ён Хо.

Северокорейский дипломат аргументировал своё заявление тем, что американский коллега «искажает факты». Из-за действий Помпео, считает Ли Ён Хо, достижения переговоров Пхеньяна и Вашингтона в итоге обесцениваются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео пригрозил Пхеньяну санкциями, если Северная Корея не откажется от ядерной программы.

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