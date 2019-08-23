Новосибирск, , 05:54 — REGNUM

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на заседании штаба по строительству новой станции метро «Спортивная» накануне, 22 августа, поручил начальнику МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александру Мысику, подготовить документы для завершения строительства Дзержинской линии.

«И на основании полученного опыта, знаний, понимания ситуации, новых требований предъявить этот пакет документов Главгосэкспертизе», — цитирует «Новая Сибирь» мэра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в Новосибирске приступят к монтажу основных конструкций новой станции метрополитена «Спортивная». Она должна быть закончена к молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023. По данным мэрии города, ввод станции запланирован на первый квартал 2022 года.

Напомним, что метрополитен в Новосибирске введён в эксплуатацию в декабре 1985 года. Новосибирская подземка в настоящее время состоит из двух веток и 13 станций. Тринадцатая станция — «Золотая Нива» — введена в феврале 2011 года.

Согласно схеме развития Новосибирского метрополитена, подземка должна состоять из пяти линий общей протяженностью 91,4 км. Среди них две существующие линии: Ленинская и Дзержинская, а также Первомайская, Октябрьская и Кировская.

На Дзержинской линии должны ещё появиться станции «Гусинобродская» и «Молодежная».

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