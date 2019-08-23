Буэнос-Айрес, , 05:51 — REGNUM

Помощь Бразилии и Боливии в борьбе с лесными пожарами предложил президент Аргентины Маурисио Макри. Соответствующий комментарий он написал в Twitter.

«Наша аварийная система доступна для Бразилии и Боливии. Я также связался с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, чтобы внимательно следить за действиями в чрезвычайных ситуациях. Мы стремимся помочь нашим соседям бороться с лесными пожарами», — написал Макри.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свою помощь в борьбе с лесными пожарами предложил Боливии и Бразилии президент Чили Себастьян Пиньера.

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