Токио, , 05:47 — REGNUM

Выход Южной Кореи из договора с Японией об обмене разведывательной информацией свидетельствует о недооценке Сеулом угрозы со стороны Северной Кореи, заявил японский министр обороны Такеши Ивайя.

«КНДР продолжает испытания ракетного оружия, что несет угрозу национальной безопасности, и сотрудничество между Японией, Южной Кореей и США имеет решающее значение. Мы настойчиво призываем их (Южную Корею — прим. ИА REGNUM ) принять мудрое решение», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Южная Корея вышла из договора с Японией об обмене разведданными. Договор был заключен в ноябре 2016 года и предназначался для обмена сведениями по ядерной и ракетной программам Северной Кореи.

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