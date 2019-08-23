Бразилиа, , 05:43 — REGNUM

Идея обсуждать Бразилию с другими странами без участия её представителей — не что иное как проявление неоколониализма, заявил бразильский президент Жаир Болсонару в Twitter.

Комментируя заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что надо бы обсудить «вопросы Амазонии» с участниками саммита G7, Болсонару назвал такое отношение «неуместном в XXI веке неоколониальном мышлении».

Болсонару также обвинил Макрона в том, что он стремится добиться своих целей и при этом Бразилию и другие страны Латинский Америки просто использует.

Напомним, 22 августа Макрон в Twitter написал по поводу пожаров в Бразилии:

«Амазония — лёгкое нашей планеты — которая производит 20% кислорода, горит. Это международный кризис. Участники G7, встретимся через два дня, чтобы поговорить об этой чрезвычайной ситуации».

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