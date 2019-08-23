Курган, , 05:37 — REGNUM

Правительство Курганской области по собственному желанию покидает директор департамента экономического развития Светлана Афанасьева. Об этом она сообщила порталу «Область 45».

Она возглавила ведомство в начале 2019 года. До этого руководила фондом «Инвестиционное агентство Курганской области».

Отметим, что данное ведомство лихорадит с лета 2018 года — с увольнения Сергея Чебыкина с поста директора департамента. Впоследствии он был признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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