Сеул, , 05:27 — REGNUM

Приглашение представителей Северной Кореи на международную конференцию «Сеульский оборонный диалог» рассматривают власти Южной Кореи, сообщает 23 августа Yonhap.

Уточняется, что форум откроется 4 сентября и продлится три дня. В нём примут участие представители 56 государств.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения Севера и Юга ухудшились после проведения в Южной Корее совместных военных учений с США. Демонстрируя недовольство этими учениями, власти Северной Кореи провели серию ракетных испытаний.

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