Сантьяго, , 05:16 — REGNUM

Помощь в борьбе с лесными пожарами предложил Бразилии и Боливии чилийский президент Себастьян Пиньера, сообщает он в Twitter.

Уточняется, что 22 августа глава Чили провёл телефонные переговоры с президентом Боливии Эво Моралесом и с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Он предложил им помощь в борьбе с пожарами, угрожающими людям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа Болсонару заявил, что ресурсов для ликвидации лесных пожаров в стране у него нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Для борьбы с лесными пожарами «нет ресурсов» — президент Бразилии