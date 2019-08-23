Москва, , 04:31 — REGNUM

О 27 иностранных летательных аппаратах, замеченных за минувшую неделю у российских границ, написала 23 августа «Красная звезда».

Отмечается, что российские самолёты из дежурных сил ПВО 20 раз поднимались на перехват иностранных самолётов. Не было допущено нарушений воздушного пространства РФ.

Напомним, за предыдущую неделю Минобороны РФ сообщило о 28 иностранных летательных аппаратах у российских границ.

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