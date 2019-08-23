Анкара, , 04:17 — REGNUM

Турция продолжит работы по разведке газовых месторождений у берегов Кипра, несмотря на санкции Евросоюза, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, сообщает Agence France-Presse.

«Евросоюз, который принял так называемые меры, … наносит вред не нам, а себе», — заявил турецкий президент.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит геологоразведочные работы у берегов Кипра и не намерена уступать по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая турецкое буровое судно «Фатих» начало геологоразведочные работы на шельфе у берегов Кипра. Власти Турции заявили, что эта территория находится в пределах континентального шельфа страны, которая не признает требования греков-киприотов.

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