Казань, , 03:28 — REGNUM

Премьер-министр Дмитрий Медведев в Казани на торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, основная часть которого стартует 23 августа, приветствую собравшихся поздоровался на двух языках — русском и татарском, передаёт ИА REGNUM.

Дмитрий Медведев в Казани. Посещение МВЦ «Казань-Экспо» Фото предоставлено пресс-службой главы республики

«Добрый вечер! Хэерле кич! Привет, Казань!» — сказал он.

Участникам соревнований премьер-министр дал напутствие верить в себя и «всё получится». Напомнил он и о том, что Россия впервые принимает соревнования на своей территории, что вызывает гордость, так как участие в движении WorldSkills — «даёт каждому шанс попробовать себя в самых разных сферах».

Дмитрий Медведев назвал WorldSkills чемпионатом будущего:

«Это будущее, в котором есть место для творчества и открытий, для дружбы и новых побед. А главное — здесь можно получить самый полезный навык для человека ХХI века — привычку учиться».

Президент движения WorldSkills International Саймон Бартли, выступая на открытии, отметил, что мероприятие в Казани привлекло «рекордное количество конкурсантов», и назвал соревнования площадкой для обмена новыми идеями: «В эпоху неопределённости, когда старые профессии уступают место новым, мы хотим дать молодым людям навыки, чтобы оставаться гибкими и активными для решения задач будущего».

Напомним, с 22 по 27 августа в столице Татарии проходит международный чемпионат, в рамках которого почти 1,4 тыс. участников из 63 стран будут демонстрировать свои достижения в шести блоках по 56 компетенциям. На церемонию закрытию ожидают президента РФ Владимира Путина. На сегодня в Казань уже прибыли Дмитрий Медведев, вице-премьер Татьяна Голикова, промышленности и торговли России Денис Мантуров, а также министр труда Франции Мюриель Пенико, так как именно Лиону в 2023 году предстоит стать следующим местом проведения WorldSkills.