Вашингтон, , 03:22 — REGNUM

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо напомнил о выполнении обязательств по НАТО, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

«Госсекретарь Помпео подчеркнул приверженность США НАТО и важность выполнения союзниками обязательств по оборонным расходам», — говорится в заявлении Госдепа.

Отметим, что в Канаде расходы на оборону в 2019 году составили 1,27% от национального ВВП. При этом Соединенные Штаты неоднократно заявляли своим союзникам о необходимости увеличить расходы до 2% от ВВП страны.