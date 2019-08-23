Вашингтон, 23 августа 2019, 03:22 — REGNUM
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо напомнил о выполнении обязательств по НАТО, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
«Госсекретарь Помпео подчеркнул приверженность США НАТО и важность выполнения союзниками обязательств по оборонным расходам», — говорится в заявлении Госдепа.
Отметим, что в Канаде расходы на оборону в 2019 году составили 1,27% от национального ВВП. При этом Соединенные Штаты неоднократно заявляли своим союзникам о необходимости увеличить расходы до 2% от ВВП страны.