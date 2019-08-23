Вашингтон, , 03:14 — REGNUM

Попавшие в плен в Сирии террористы должны быть возвращены в те страны, откуда они пришли, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт CBC.

По словам главы Госдепа, самым очевидным является необходимость отравить пленных боевиков по своим исходным странам. Для этого ответственность на себя должны взять страны, из которых они пришли в Сирию.

Бывает и такое, что страну происхождения боевиков установить нельзя. Нужно, отмечает американский госсекретарь, создать механизм, чтобы их «задерживать» — лишь бы они снова не оказались в рядах действующих в Сирии террористических войск.

«Уверен, что, если мы не сможем их задержать, то они вернутся в такие страны как Германия, Франция, Канада», — сказал Помпео.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости возвращения пленных боевиков в те страны, откуда они пришли, заявлял президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Прежде всего он имел в виду страны Европейского союза.

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