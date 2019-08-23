Вашингтон, , 02:59 — REGNUM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прорекламировал книгу о своих успехах на своей странице в Twitter и назвал ее автора отличным писателем.

«Прочтите ФАНТАСТИЧЕСКУЮ новую книгу «Все еще побеждает — Почему Америка пошла ва-банк, выбрав Дональда Трампа, и почему должна сделать это снова» отличного писателя Чарльза Хёрта. Восхитительная книга. Спасибо!», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа президент США Дональд Трамп назвал себя «избранным» и заявил о грядущей победе в торговой войне с Китаем. Он признал, что торговая война нанесла ущерб американской экономике, но заявил, что никакой рецессии не состоится.

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