Вашингтон, , 02:50 — REGNUM

Очередной раунд переговоров между представителями США и Китая по торговым вопросам состоится в сентябре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу.

«Мы планируем, что китайские представители прибудут сюда для переговоров в сентябре», — заявил он.

Конкретную дату встречи представителей США и Китая по торговым вопросам Кадлоу назвать отказался. Он добавил, что недавние переговоры японского министра экономики Тошимицу Мотеги и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера привели к ощутимому прогрессу по вопросам сельского хозяйства и телекоммуникаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты пытаются проводить торговые переговоры с Китаем так, чтобы достигнутые договоренности можно было выполнить, однако китайская сторона якобы постоянно усложняет переговорный процесс.

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