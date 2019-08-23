Казань, , 02:49 — REGNUM

Глава министерства труда Франции Мюриель Пенико, чья страна следующей будет принимать чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, стартовавший в столице Татарии 22 августа 2019 года, прибыла в Казань. Во время встречи с главой Татарии Рустамом Миннихановым и представителями ряда республиканских ведомств стороны обсудили возможное сотрудничество. Об этом ИА REGNUM REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Министр труда Франции Мюриель Пенико Фото предоставлено пресс-службой главы республики

Минниханов поздравил французскую делегацию с победой за право принимать следующие соревнования. 46-й чемпионат WorldSkills пройдёт во французском Лионе в 2023 году.

Помимо этого, стороны обсудили возможные сферы сотрудничества Татарии и регионов Франции.

Министр труда Франции Мюриель Пенико в Казани Фото предоставлено пресс-службой главы республики

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый визит высоких гостей из Франции в республику. Так в феврале 1996 года Казань с рабочим визитом посетил премьер-министр Франции Алена Жюппе с супругой, в ноябре 2016 года делегация Татарии побывала во Франции в рамках Дней республики.

Напомним, международный чемпионат продлится в столице Татарии с 22 по 27 августа. На церемонии закрытия ожидается Владимир Путин. С рабочим визитом в республике также находится Дмитрий Медведев, Татьяна Голикова, Денис Мантуров и ряд других представителей федеральных ведомств.