Вашингтон, , 02:54 — REGNUM

К участию в коалиции по Ормузскому проливу призвал союзников американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт CBC.

По словам главы Госдепа, польза будет от участия в предоставлении «помощи» любой из стран, которая хотела бы «сдерживать агрессию со стороны кого угодно, любого государства, не только Ирана».

«Мы готовы принять любую помощь», — заявил Помпео.

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Отметим, что Иран является ключевым игроком, когда речь идёт об Ормузском проливе. Из Вашингтона неоднократно звучали заявления о необходимости приструнить Тегеран, который в свою очередь грозил закрыть движение через стратегический пролив.

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