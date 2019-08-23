Москва, 23 августа 2019, 02:33 — REGNUM
Уникальные документы об освобождении Красной Армией Кишинёва от нацистских войск 24 августа 1944 г. в ходе Великой Отечественной войны опубликованы на сайте Минобороны РФ.
Документы опубликованы в новом разделе «Помнит Кишинёв подвиг «берзаринцев». В разделе размещены сканы карт, донесений, наградных листов.
Напомним, Кишинёв был освобождён от немецко-фашистских войск утром 24 августа войсками 5-й ударной армии.
Освобождение города проводилось в ходе Ясско-Кишиневской операции 20−29 августа 1944 г. войск 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с силами Черноморского флота.
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