Казань, , 02:27 — REGNUM

Премьер-министр Дмитрий Медведев, находящийся в Казани с рабочим визитом, в режиме видеосвязи дал старт торжественному запуску второй установки по первичной переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-6 компании «ТАНЕКО» в Нижнекамске. В запуске принял участие и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Дмитрий Медведев прибыл в Казань Фото предоставлено пресс-службой главы республики

Известно, что в проект «ТАНЕКО» компанией «Татнефть» было вложено свыше 380 млрд рублей. Реализация инвестпроекта позволит перерабатывать нефть на месте её добычи, выпуская до 20 видов продукции, в том числе углеводородный газ, прямогонную бензиновую фракцию, керосиновую и дизельную фракции, вакуумный газойль, гудрон и другое. Новые мощности рассчитаны на переработку 6 млн тонн сырой нефти ежегодно. В целом же ежегодная общая производительность самого предприятия с учётом первой установки возрастёт до 15,3 млн тонн.

В открытие первой установки компании «ТАНЕКО», что была запущена порядка десяти лет назад, также принимал участие Дмитрий Медведев. Давая старт второй установке, он отметил, что проект не только даёт новые рабочие места, но и «это исключительно важно — для стабилизации цен на внутреннем рынке топлива».

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Напомним, 22 августа 2019 года в столице Татарии вечером был дан старт мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. Дмитрий Медведев и ряд российских министров в качестве гостей мероприятия находятся с визитом в Казани. Помимо церемонии и старта для нефтепредприятия, Медведев встретился с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли и главой Татарии Рустамом Миннихановым, посетил Казанский техникум информационных технологий и связи, осмотрел соревновательные площадки.

Чемпионат продлится до 27 августа. На церемонию закрытия ожидают Владимира Путина. Планируется, что Казань во время WorldSkills-2019 посетят от 70 до 250 тыс. гостей и участников. Непосредственно соревновательный день начинается 23 августа.