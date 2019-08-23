Нью-Йорк, США, , 01:29 — REGNUM

Россия занимается диверсификацией ядерного потенциала, поэтому Соединённым Штатам приходится менять прежнюю политику сокращения вооружений, заявил и.о. постпреда Штатов при ООН Джонатан Коэн на заседании Совета Безопасности ООН.

Реагируя на заявление коллеги из России Дмитрия Полянского, который заявил, что Вашингтон подвергает риску очередной российско-американский договор по сдерживанию вооружений (СНВ-3), Коэн заявил: американцам просто приходится идти на подобные шаги из-за политики России, а также Китая.

Россия и Китая, заявляет американский дипломат, размещают у себя ракеты средней дальности — в отличие от США, у которых ракет средней дальности наземного базирования нет. Он заявил, что из-за России в ближайшие годы будет расти количество ядерного оружия в мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Полянский заявил на экстренном заседании СБ ООН 22 августа, что Вашингтон подвергает мир опасности, разрушая договора по сокращению вооружений. В зоне риска находится очередной договор — СНВ-3.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва указала на развал Вашингтоном очередного договора по вооружениям