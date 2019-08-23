Пекин, , 01:13 — REGNUM

Китай требует от Канады освобождения исполнительного директора Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованную в мае 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление китайского посольства в Канаде.

В своем заявлении сотрудники китайской дипмиссии в Канаде обвиняют канадские власти в ухудшении отношений между странами.

«Китай придерживается принципа равенства всех стран, не важно, большие они или малые. Китайско-канадские отношения сейчас переживают серьезные трудности, и канадская сторона знает хорошо, по какой причине. Канада должна освободить Мэн Ваньчжоу немедленно и обеспечить ее безопасное возвращение в Китай, чем вернет отношения между странами в правильное русло», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа госсекретарь США Майк Помпео пообещал премьер-министру Канады Джастину Трюдо помочь с освобождением двух канадских граждан, арестованных в Китае. Он подчеркнул, что команда Госдепа США уже работает по этому вопросу.

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