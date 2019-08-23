Париж, , 00:50 — REGNUM

Фото, на которой британский премьер-министр Борис Джонсон сидит с ногой на столе во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, опубликовала Daily Mail.

Отметим, что нога Джонсона находилась на столике пару секунд. На фото Джонсон и Макрон улыбаются.

Британские СМИ указали, что это было сделано в шутку — после того, как Макрон высказался по поводу маленького столика, который можно считать скамейкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон и Джонсон встретились в Париже 22 августа.

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