Ташкент, , 00:37 — REGNUM

Президент Узбекистана и заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл обсудили вопросы мирного урегулирования в Афганистане и активного вовлечения этой страны в региональные процессы, сообщает МИД Узбекистана.

Делегация Госдепа США во главе с Дэвидом Хейлом находится в эти дни в Ташкенте.

В ходе встречи президент Узбекистана «с глубоким удовлетворением отметил наблюдаемое в последние годы динамичное развитие узбекско-американских многоплановых отношений».

В свою очередь, американский дипломат передал Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Государственного секретаря Майка Помпео.

«Американская сторона высоко оценивает проводимые в Узбекистане преобразования в сфере государственного строительства и формирования сильного гражданского общества, а также реформы, направленные на повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение прав и свобод граждан», отметил Хейл.

Стороны с удовлетворением отметили активизацию контактов и продвижение совместных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах с участием ведущих американских компаний, банков и организаций.

«В заключение встречи заместитель Государственного секретаря Дэвид Хейл подтвердил твердую приверженность США дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества между двумя странами», сообщает МИД