Вашингтон, , 00:30 — REGNUM

Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.

Отмечается, что Москва пока не просила вернуть её в G8, поэтому нужно, чтобы это произошло. Уже затем, на основе консенсуса, будет принято какое-то решение.

Вопрос будет обсуждаться на ближайшем саммите G7 в городе Биаррице (Франция).

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что не возражает против участия России в G8, но проблема не в России, а в самой организации, которой нет, есть G7.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп поддержал идею восстановления G8, назвав участие Москвы «целесообразным». Несколько участников G7 (Канада, Германия, Великобритания) отреагировали на эту идею однозначно негативно.

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