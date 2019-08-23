Москва, , 00:02 — REGNUM

Минпромторг разместил на сайте госзакупок заявку на разработку единой технологической платформы безэкипажного управления морскими судами коммерческого флота.

На разработку единой платформы для использования искусственного интеллекта в судовождении выделено 311 млн рублей. Результаты предполагается использовать при модернизации коммерческих судов уже в 2020 году. Исполнитель будет обязан создать техническую платформу для трех видов судов:

— челночных танкеров проекта Р-70 046, (серия арктических танкеров для работы по Северному морскому пути);

— самоходных грузовых шаланд (барж) проекта НВ900 (грунтоотвозная самоходная баржа);

— сухогрузов проекта RSD59 (самоходное сухогрузное судно морского и смешанного «река/море» плавания класса).

В материалах Минпромторга к госзакупке говорится о том, что пока у нас уделяется недостаточное внимание созданию «интеллектуального» торгового флота, а ряд проектов, которыми занимается в рамках госфинансирования отраслевой центр «Маринет», не позволяет обеспечить коммерческое использование безэкипажного судовождения.

По идее заказчиков корабли-беспилотники имеют несколько преимуществ:

«Ключевой экономический эффект, бесспорно, формируется за счет повышения безопасности судовождения. Человеческий фактор, несмотря на повсеместное использование технологий автоматизации судовождения, остается главной причиной инцидентов на море. По данным крупнейших финансово-страховых концернов, стоимость произошедших из-за ошибок людей убытков при морских перевозках в 2017 году составила 1,6 млрд долларов», — отмечается в документах.

Кроме того искусственный интеллект на море позволит снизить затраты затрат судоходных компаний за счет сокращения численности экипажа и требований к его квалификации.

Добавим, что помимо отраслевого центра «Маринет», разработкой интеллектуальных танкеров для работы в Арктике и Северном морском пути занимается Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский НИИ экспериментальной физики («РФЯЦ-ВНИИЭФ», входит в «Росатом»).

За рубежом над созданием беспилотных морских судов активно работают в Китае, Великобритании, Франции, Норвегии и других странах.