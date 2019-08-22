Киев, , 23:37 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подблагодарил его за позицию против возрождения формата G8 с участием России. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба украинского президента.

Джастин Трюдо President.gov.ua

«Глава государства поблагодарил за последовательную позицию Канады в отношении невозможности возвращения России в «Большую семёрку» в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились продолжить обсуждение «проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита «Большой семёрки» во Франции».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Джастин Трюдо заявил, что его позиция по вопросу восстановления G8 не претерпела изменений с 2018 года, когда Канада, принимая саммит, сделала всё, чтобы российская сторона не получила приглашения на него.

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