Москва, , 23:32 — REGNUM

Заявление ученых из РФ, Великобритании, США, Чехии, Франции, Германии, Испании, Италии:

Остановить каток политических репрессий!

Документ

Мы, российские ученые, работающие в университетах и научных центрах как в России, так и за ее пределами, крайне возмущены уголовным преследованием участников мирных протестов, связанных с выборами в Мосгордуму. Нас объединяет наука, и с нашей профессией несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и тем более травля за инакомыслие. Именно неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов стали причиной протестных акций, участники которых выразили несогласие с ложью властей. Мы с тревогой наблюдаем, как неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности, о «массовых беспорядках» и «вмешательстве извне».

Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ. Мы присоединяемся к требованиям освободить из заключения и прекратить уголовное преследование Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Данилы Беглеца, Айдара Губайдулина, Егора Жукова, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Даниила Конона, Валерия Костенка, Константина Котова, Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Сергея Фомина. Каток «Московского дела», грозящий расправой над новыми жертвами, должен быть немедленно остановлен.

Мы убеждены в том, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума — конспирология, а вместо общественного диалога — уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего.

Сергей Абашин, антрополог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, Россия

Валерий Аджиев, к.т.н., главный научный сотрудник Национального Центра Компьютерной Анимации, Университет Борнмута, Великобритания

Михаил Анипкин, социолог, д. соц. н., PhD in Sociology, Великобритания

Екатерина Асонова, зав. лабораторией МГПУ, Россия

Любовь Борусяк, социолог, к.э.н., МГПУ, Россия

Виктор Васильев, математик, академик РАН, МИАН и НИУ ВШЭ, Россия

Владимир Гельман, кандидат политических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и Университета Хельсинки

Василий Гатов, приглашенный исследователь, Школа коммуникаций и журналистики Анненберга, Университет Южной Калифорнии, США

Илья Герасимов, PhD, историк, редактор международного журнала Ab Imperio, США

Сергей Глебов, PhD, историк, Смит Колледж и Амхерст Колледж, США

Борис Докторов, доктор философских наук, профессор, независимый исследователь, США

Александр Долинин, филолог, почетный профессор университета штата Висконсин-Мэдисон, США

Дмитрий Дубровский, историк, доцент департамента политической науки НИУ-ВШЭ Москва, Россия

Сергей Ерофеев, социолог, Ратгерский университет, США

Екатерина Журавская, профессор Парижской школы экономики (EHESS), Франция

Ольга Зевелёва, социолог, к.соц.н., PhD in Sociology, Кембриджский университет, Великобритания

Алексей Иванов, геолог, д.г.-м.н., профессор РАН, Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия

Владислав Иноземцев, д.э.н., основатель Центра исследований постиндустриального общества, Россия

Илья Калинин, историк культуры, кандидат филолог. наук, доцент СПбГУ, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас», Россия

Андрей Калиничев, к.ф.м.н., профессор, руководитель группы, Высшая школа горных наук и телекоммуникаций (Institut Mines-Télécom Atlantique), Нант, Франция, главный научный сотрудник Международной лаборатории суперкомпьютерного атомистического моделирования и многомасштабного анализа НИУ ВШЭ Москва

Алиса Клоц, историк, к.и.н., PhD, Питтсбургский университет, США

Алексей Крушельницкий, физик, д.ф.-м.н., Университет Мартина Лютера, Германия

Илья Кукулин, историк культуры, доцент НИУ ВШЭ Москва, Россия

Алексей Куприянов, историк науки, канд. биол. наук, доцент ВШЭ Санкт-Петербург, Россия

Иван Курилла, д.и.н., профессор, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Россия

Дмитрий Леонтьев, д. психол. н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, Россия

Валентина Кускова, PhD, доцент факультета социальных наук, ВШЭ, Россия

Дина Магомедова, филолог, доктор филологических наук, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, Россия

Мария Майофис, историк культуры, НИУ ВШЭ Москва, Россия

Сергей Медведев, историк, политолог, ВШЭ, Россия

Максим Миронов, профессор финансов, Бизнес-школа IE, Испания

Марина Могильнер, PhD, историк, профессор университета Иллинойса в Чикаго, США

Александр Морозов, политолог, Карлов университет, Прага, Чешская Республика

Дмитрий Мусолин, д.б.н., профессор СПбГЛТУ, Россия

Михаил Немцев, кандидат философских наук, независимый исследователь, журналист, Москва.

Алексей Оскольский, биолог, д.биол.н., Университет Йоханнесбурга, ЮАР, и Ботанический институт им. Комарова, Санкт-Петербург, Россия

Кирилл Осповат, филолог, к.ф.н., Университет Висконсина в Мэдисоне, США

Михаил Павловец, доцент НИУ ВШЭ, Россия

Екатерина Правилова, доктор исторических наук, профессор Принстонского университета, США

Александр Резник, историк, НИУ ВШЭ Санкт-Петербург, Россия

Андрей Ростовцев, физик, д. ф-м.н. ИППИ РАН, Россия

Адриан Селин, историк, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург, Россия

Александр Семенов, историк, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург, Россия

Александр Сидоркин, декан Колледжа Образования, Университет штата Калифорния, Сакраменто, США

Николай Ссорин-Чайков, антрополог, НИУ ВШЭ Санкт-Петербург, Россия

Александр Турбин, аспирант Департамента истории НИУ-ВШЭ, Санкт-Петербург, Россия

Сергей Фалеев, физик, PhD, Научный центр IBM, Сан-Хосе, США

Наиль Фаткуллин, профессор, д.ф.-м.н., Казанский Федеральный Университет, Россия

Арсений Хитров, к.ф.н., аспирант университета Кембриджа по социологии, Великобритания

Андрей Цатурян, биомеханик, д.ф.-м.н., МГУ, Россия

Александр Чепуренко, социолог, д. экон. н., заслуженный деятель науки и техники, Россия

Ирина Шевеленко, историк литературы, PhD, профессор Висконсинского университета в Мэдисоне, США

Сергей Шпилькин, физик, член Научно-Экспертного совета при ЦИК, Россия

Александр Эткинд, профессор ЕУИ во Флоренции, Италия

Читайте ранее в этом сюжете: Рейтинги вузов и наукометрия: слависты США предъявили ультиматум России