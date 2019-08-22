* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 22:50 — REGNUM

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что афганское правительство будет участвовать в переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда процесс перейдет в «другую фазу», 22 августа передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Катаре стартовал девятый раунд переговоров между представителями США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают официальное правительство Афганистана марионеточным и отказываются вести с ним переговоры.

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