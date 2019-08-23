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Радио REGNUM Иван Шилов © ИА REGNUM

80 лет назад в районе реки Халхин-Гол вторжением японцев в Монголию начался вооружённый конфликт, завершившийся разгромом агрессора. Этим событиям 1939 года был посвящён круглый стол, состоявшийся в пресс-центре ИА REGNUM и объединивший учёных и политологов из России и Монголии.

На необходимость расширения горизонтов исторического познания в ходе дискуссии указал к. и. н., шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

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