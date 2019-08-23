Москва, , 04:00 — REGNUM

Радио REGNUM Иван Шилов © ИА REGNUM

80 лет назад в районе реки Халхин-Гол вторжением японцев в Монголию (май 1939 года) начался вооружённый конфликт, завершившийся разгромом агрессора в середине сентября того же года. Значимой датой того периода является 23 августа 1939 года — день, когда между Германией и СССР был подписан Договор о ненападении. Документ имел важнейшее для дальнейших событий в Европе и мире значение.

В пресс-центре REGNUM состоялся круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности» с участием учёных и политологов из России и Монголии. С кратким сообщением выступил Назаров Олег Геннадьевич — д. и. н, обозреватель журнала «Историк».