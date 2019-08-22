Рим, , 22:02 — REGNUM

Прокуратура подозревает 91 гражданина Италии, жителей северных регионов страны, в масштабном мошенничестве с фондами ЕС, выделенными на поддержку сельского хозяйства, передаёт Affari Italiani в четверг, 22 августа.

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт о главах сельскохозяйственных компаний, которые, по версии следствия, в период с 2007 по 2014 год вводили власти в заблуждение сообщениями о своих проектах и необходимых на них дотациях.

В соответствии с рекомендацией прокуратуры у подозреваемых были превентивно арестованы счета и имущество на общую сумму в 10 млн евро.