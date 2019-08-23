Москва, , 00:01 — REGNUM

Радио REGNUM Иван Шилов © ИА REGNUM

Весной 1939 года на Халхин-Голе союзной Германии Японией против СССР и Монголии был развязан вооружённый конфликт. В августе того же года советские и монгольские войска перешли в решительное наступление. Значимой датой в этот период является 23 августа 1939 года — между Германией и Советским Союзом был подписан Договор о ненападении, известный также как пакт Молотова — Риббентропа — документ, имевший важнейшее для дальнейших событий в Европе и мире значение.

В пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол на тему «К 80-летию событий на Халхин-Голе. Уроки для современности» с участием учёных и политологов из России и Монголии.

Сообщения представили:

Колеров Модест Алексеевич — к. и. н, главный редактор ИА REGNUM ;

Кошкин Анатолий Аркадьевич — д. и. н, профессор, политический обозреватель ИА REGNUM ;

Демурин Михаил Васильевич — дипломат, публицист, политический обозреватель ИА REGNUM ;

Жамсрангийн Урангуа — д. и. н, профессор Монгольского государственного университета (Улан-Батор);

Мунхцэцэг Буян-Эрдэнэ — корреспондент ИА REGNUM ;

Олег Рудольфович Айрапетов — к. и. н, доцент МГУ;

Колпакиди Александр Иванович — историк спецслужб, главный редактор издательства «Алгоритм»;

Смирнов Андрей Анатольевич — к. и. н, доцент МАИ;

Назаров Олег Геннадьевич — д. и. н, обозреватель журнала «Историк»;

Макушин Александр Владимирович — руководитель Серпуховского отделения РВИО.