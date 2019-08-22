Кокс-Базар, Бангладеш, 22 августа 2019, 20:56 — REGNUM
Мусульмане-рохинджа из лагерей беженцев в Бангладеш выступают против репатриации в Мьянму, 22 августа передает агентство Associated Press.
Беженцы требуют, чтобы власти Мьянмы предоставили им гражданство и дали гарантии безопасности.
По словам чиновника, ни одна из 295 семей, опрошенных правительством Бангладеш и представителями ООН, не согласилась вернуться в Мьянму.
В лагерях беженцев в Бангладеш находятся около 700 тыс. мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы от преследований со стороны бирманских военных.
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