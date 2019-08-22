Москва, , 20:17 — REGNUM

Коптевский районный суд Москвы оставил без движения иск Московского метрополитена к организаторам несанкционированных акций протеста в столице, передаёт Интерфакс.

«Исковое заявление ГУП «Московский метрополитен»… оставлено без движения в срок до 30 сентября для устранения недостатков», — сообщили агентству в суде.

Стало известно также, что в иске метрополитен требует взыскать с организаторов акций понесённые им убытки в размере 53 тысяч 642 рублей 20 копеек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд, ответчиками по которому выступают оппозиционер Алексей Навальный и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Владимир Милов, Юлия Галямина, Иван Жданов, Александр Соловьёв, Олег Степанов и Илья Яшин.

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