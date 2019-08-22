22 августа 2019 | Время чтения 8 мин

Роскосмос Дмитрия Рогозина запустил на орбиту «ходячий мобильник» с англоязычным позывным Skybot F-850 стоимостью «за-от» $2 млн, использовав для этого ракетоноситель «Союз-2.1а» и космический корабль «Союз МС-14». Роскосмос и его глава, бывший журналист и гуманитарий Дмитрий Рогозин рапортует президенту России о возможности освоения дальнего космоса.

Дмитрий Ефимов, , 20:08 — REGNUM





Клоун

«Робот «Федор» повторил перед запуском космического корабля «Союз МС-14» известную фразу первого космонавта Юрия Гагарина. «Готов. Поехали. Поехали», — сказал робот в момент отрыва ракеты-носителя от стартового стола.

В ходе дальнейшего пути к орбите «Федор» передал на Землю часть телеметрической информации. В частности, он доложил об отделении второй ступени. Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 06:38 мск. Полет корабля к МКС будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка запланирована на 08:31 мск 24 августа ».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин теперь точно доложит президенту РФ Владимиру Путину, что «освоение дальнего космоса началось». Ведь один раз он уже это сделал на встрече 1 августа, отчитываясь по итогам работы госкорпорации в I-м полугодии 2019 года:

Глава Роскосмоса Рогозин Д.О.:

«У нас в августе очень важный пуск, Владимир Владимирович. Хотел бы Вам показать одну работу. Это антропоморфный робот. Мы его отправляем в качестве помощника экипажу. Работа сделана по заказу Фонда перспективных исследований, велась ещё с 2012 года.

У нас большие всегда есть риски в космосе в работе экипажа, особенно при выходе на внешний борт станции. На сегодняшний момент мы разработали в режиме копирования фактически аватары. Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину, называется «космический робот», у него сокращённое название «Фёдор», — это расшифровывается, это аббревиатура.

Этот аппарат будет работать в режиме полного копирования действий космонавта: сначала со станции, потом можно будет управлять им непосредственно из Центра управления полётами. Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса».

Дмитрий Олегович в своем докладе вольно или невольно ошибся в принципиальном моменте, введя президента в заблуждение. Он представил Путину эту инновацию как «антропоморфного робота», но «Федор» не робот, а что-то совершенно другое, и, наверно, стоит в этом разобраться, пока его и вправду не отправили в дальний космос.

Генеральный директор НПО «Андроидная техника» из города Магнитогорска Евгений Дудоров называет его FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research — «Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований»). Эти исследования в рамках гранта Фонда перспективных исследований (ФПИ) проводились НПО с 2012 года по заказу только ставшего главой МЧС Владимир Пучкова, сейчас отправленного в вынужденную отставку.

За 7 лет ударной работы по освоению денег ФПИ ребята Дудорова создали именно «демонстрационный объект», который не является роботом. Прежде всего, потому, что в нем отсутствует искусственный интеллект, определяющий его производительные действия или влияющий на его поведение и решения. Ну нет в нем, как ни ищи, нейронных сетей, которые должны развиваться в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

В объекте FEDOR имеются следующие основные программно-аппаратные элементы:

звуковой модуль, включающий устройство распознавания речи (есть в любом мобильнике под Android или iOS), систему воспроизведения тестовой информации, программу идентификации ответов по кодовым словам, программу запуска звукового массива по времени, цифровое радио — программу прямого преобразования цифрового внешнего сигнала в речь.

блок управления антропоморфной системой движения, принимающий данные от задающего устройства копирующего типа (ЗУКТ), которое и надевает на себя оператор;

блок датчиков, включая измеритель ускорения и т. п., — устройств, дублирующих системы станции для показательной передачи «телеметрии»;

блок связи, построенный, скорее всего, на радиочастотах (применять инфракрасную систему невозможно, так как планировалось использование на пожарах), вероятно и наличие Wi-Fi.

Вот и все. Получилась немного усложненная до современных технологий и программного обеспечения модель из профильного кружка Дворца Пионеров времен 80-х годов. Причем основное программное обеспечение существует и доступно любому разработчику в виде оpen source — открытых кодов. Кроме системы непосредственного управления узлами движения, все остальное в «демонстрационном объекте» можно бесплатно взять в интернете. Фактически FEDOR — дистанционно управляемый дрон.

Да, он говорит. Хвалит Роскосмос, разработчика и подражает Гагарину. Но все его «ответы» либо запрограммированы из ограниченного набора фраз по времени, либо генерируются из того же массива по ограниченному числу ключевых фраз, либо просто повторяются после получения команды от оператора — именно так родилось традиционное «Поехали!». Он распознает речь так же, как любой мобильный гаджет, и имеет простую программу выбора ответов из заданного перечня.

Его действия — сильно заторможенная эмуляция движений оператора, надевшего ЗУКТ — этакий большой джойстик для дронов «на все тело». Такой «демонстрационный объект» не надо испытывать в космосе, это все равно, что запустить на станцию «ходячий мобильник». Может, поэтому ему присвоили англоязычный позывной SkyBotF-850, главным в котором как раз и есть часть Bot.

И тут начинается самое интересное: деньги.

Ни глава НПО, ни начальник ФПИ никогда не называли объем инвестиций в FЕDORа. Хотя как-то Евгений Дудоров проговорился. По его словам, стоимость создания российского робота-спасателя «Федор» оказалась гораздо ниже, чем у аналогичного ему антропоморфного робота Atlas, разработанного американской компанией Boston Dynamics.

Глава НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров:

Мы такого подсчета не проводили, но точно могу сказать, что намного меньше < Atlas >, в разы.

В разы, так в разы: на порядок, то есть в 10 раз меньше — нормальная оценка? Наверное, очень низкая, но пусть будет. Тогда, учитывая, что стоимость разработки Atlas составила $18 млн, цена радиоуправляемого бота разработки НПО «Андроидная техника» по поручению ФПИ стоила ему не менее $1,8 млн. Можно и округлить — $2 млн. Это с учетом того, что ранее компания из Магнитогорска решала вопросы создания управляемых протезов в рамках собственного проекта «Экзокисть», а систем связи и управления — на робототехнической платформе «Маркер». Получается, что часть задач по управлению движителями «демонстрационного объекта» и связи с ним были решены или заранее, или параллельно, так что стоит уточнить, куда и на что конкретно ушли государственные деньги.

Но два миллиона долларов — не деньги по сравнению со стоимость полета FEDORа в космос. По данным сайта ecuruspase. ме только стоимость пуска ракеты «Союз-2.1а» составляет $50 млн., а ее изготовление и поставка на космодром 19 августа 2019 года составила 1 миллиард 335 миллионов 922 тысячи рублей. По курсу 65 рублей за доллар —это $20,55 млн. Итого, стоимость полевых испытаний «демонстрационного объекта» обошлась государству как минимум в 70 миллионов 550 тысяч долларов США. При штатном весе FEDORа в 106 кг, стоимость вывода на орбиту одного кг груза в этой истории составил около $660 тысяч. Для справки — при полной загрузке носителя «Союз 2» норма — порядка $11 000. Хочется надеяться, что, кроме «ходячего мобильника», в корабле «Союз МС-14» было что-то еще.

Тут стоит вернуться к извечному чиновничьему вопросу: «вольно или невольно» ведется обман вышестоящего начальства. Скорее всего, Дмитрий Олегович, гуманитарий по образованию, просто говорил и продолжает говорить Владимиру Путину чужие слова, не понимая сути проблемы. Он хороший человек и верит людям, но в эпоху госкапитализма он явно делает это зря. Слишком многие претендуют на его пост и государственные деньги, подставляя Дмитрия Рогозина на каждом шагу.

Вот если бы глава Роскосмоса вовремя посмотрел фильм режиссера Ричарда Франклина «Иллюзия убийства 2» (F/X2) от 1991 года, все могло бы быть по-другому. Фильм начинается и заканчивается демонстрацией возможностей аналога FEDORа. Это «Клоун», который был создан «на коленке» главным героем Ролли Тайлером как детская игрушка и тоже управлялся с помощью экзокостюма — ЗУКТа. Только в отличие от нашей «демонстрационной модели», с помощью Клоуна можно было реально водить вертолет, обезвреживать преступников и пародировать друзей. Эмоции Клоун тоже передавал, только не словами, а мимикой. Кстати весь бюджет этого знаменитого голливудского боевика составил $16,8 млн.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин:

«Коллектив разработчиков — компания «Андроидная техника» и Фонд перспективных исследований, РКК «Энергия» — очень довольны началом работы. Начало нормальное, хорошее, мы сейчас опережаем всех. Давно наша космонавтика не показывала таких лидерских результатов в части робототехники практического назначения».

Еще бы им не радоваться: застрахованный FEDOR — в космосе, а Дмитрий Рогозин всегда прикроет, чтобы сохранить лицо. Вот глава Магнитогорского НПО Дудоров уже думает о будущем: мечтает о миллиардных инвестициях в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» — его мысли легко узнать, немного погуглив. А «ходячий мобильник» в «недалеком космосе» ни о чем не думает: просто нечем. Стыковка со станцией пройдет автоматически.