Вашингтон, , 20:02 — REGNUM

В США считают, что Россия якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг её границ. Об этом говорится в новом докладе Госдепартамента о ходе выполнения Вашингтоном обязательств в рамках соглашений по контролю над вооружениями.

«По оценкам США, решение России нарушить ДРСМД зародилось на почве многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования, даже несмотря на то, что предполагаемые угрозы в пределах этих дальностей увеличивались вокруг её границ», — цитирует текст доклада РИА Новости.

В документе также утверждается, что российская сторона давала понять о своём желании выйти из ДРСМД ещё в октябре 2004 года на встрече тогдашних министра обороны Сергея Иванова и главы Пентагона Дональда Рамсфельда. К 2007 году, отмечается в докладе, Москва уже «открыто говорила о своем желании положить конец или изменить ДРСМД».

Как передавло ИА REGNUM, ранее на неделе Пентагон объявил о первом проведённом испытании на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена ДРСМД. Согласно распространённому заявлению, ракета в неядерном оснащении, являющаяся вариантом ракеты «Томагавк», была запущена с острова Сан-Николас в Калифорнии и успешно поразила цель, пролетев более 500 километров.

21 августа президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что «американцы слишком быстро испытали эту ракету» после своего объявления о выходе из ДРСМД. В связи с этим, подчеркнул он, у российской стороны есть все основания полагать, что работа над ракетой началась в США задолго до этого в нарушение условий договора.

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