Екатеринбург, , 19:59 — REGNUM

В Екатеринбурге прошли праздничные мероприятия посвящённые Дню государственного флага России. В них принимали участие горожане и гости областного центра, а также волонтёрские, общественные и патриотические организации города и региона, участники Российского движения школьников и Юнармии.

В процессе празднования в Историческом сквере города волонтёры развернули гигантский триколор размером 10 на 15 метров. Таким образом Екатеринбург принял участие во всероссийской патриотической акции «Горжусь, что живу под российским флагом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей региона поздравил с праздником губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он напомним уральцам о славных традициях «опорного края державы», а также подчеркнул вклад свердловчан в экономические успехи страны и в укрепление внешнеполитического авторитета России.

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