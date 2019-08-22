Бишкек, , 19:27 — REGNUM

Руководители казахстанских компаний «Prime Capital Holding» и «MCC Treid company» провели переговоры с представителями руководства торгово-логистических центров сельхозназначения и фермерских хозяйств Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

Участие во встрече принял министр сельского хозяйства Киргизии Санжар Муканбетов. Глава ведомства отметил, что казахские бизнесмены готовы помочь киргизским сельхозпроизводителям с выбором и приобретением подходящих семян сельхозкультур, а также помочь их вырастить и реализовать полученный урожай в Казахстане.

По итогам встречи были достигнуты предварительные договоренности с представителями крупных торгово-логистических центров и крестьянских, фермерских хозяйств по объемам и организации закупа, срокам хранения овощей и фруктов с последующим экспортом в Казахстан.