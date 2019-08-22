Сеул, , 19:17 — REGNUM

На фоне обострения торговых споров между Южной Кореей и Японией официальный Сеул выходит из договора с Токио об обмене разведывательной информацией. Об этом 22 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление заместителя начальника Управления национальной безопасности (УНБ) при президенте Южной Кореи Ким Ю Гына.

Заявлено, что Сеул официально уведомит об этом Токио по дипломатическим каналам.

Соответствующий договор, который по его условиям продлевается ежегодно, просуществовал с ноября 2016 года, когда стороны заключили его в целях обмена сведениями, полученными разведками двух стран по ядерной и ракетной программам КНДР.