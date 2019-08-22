Душанбе, , 19:16 — REGNUM

Высшее образование в вузах России получает 23 тысячи 791 таджикистанец. Такие данные привёл министр образования Таджикистана Нуриддин Саид в интервью РИА Новости.

«Желающих получить образование в высших и средних профессиональных учебных заведениях Российской Федерации увеличивается из года в год, и это отрадно. На наш взгляд, это связано с тем, что между нашими народами сложились давние традиции дружественного сотрудничества в гуманитарной сфере, а также образование РФ стало престижным для наших выпускников», — сказал глава ведомства.

Министр отметил, что в 2018—2019 учебном году Россия выделила Таджикистану 618 квот на обучение в своих вузах. Кроме того, российские высшие учебные заведения имеются и на территории Таджикистана: Российско-Таджикский (славянский) университет (РТСУ), в также филиалы НИТУ МИСиС, НИУ МЭИ и МГУ имени М.В. Ломоносова.