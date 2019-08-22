Бишкек, , 19:12 — REGNUM

В ходе рабочего визита в столицу Казахстана министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков провел переговоры с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи высокопоставленный американский чиновник выразил поддержку демократически избранным институтам и верховенству закона в Киргизии, а также борьбе с коррупцией, проводимой президентом Сооронбаем Жээнбековым.

В свою очередь глава киргизского внешнеполитического ведомства заявил о заинтересованности властей Киргизии в продолжении сотрудничества по вопросу о возврате незаконно вывезенных экс-президентом Курманбеком Бакиевым и его окружением денег из республики.

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По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность американских и киргизских властей в активизации переговоров по вопросу о заключении нового соглашения о сотрудничестве между правительствами Киргизией и США.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году власти Киргизии в одностороннем порядке расторгли соглашение о сотрудничестве с правительством США, облегчавшее деятельность USAID и других американских фондов и организаций на территории республики.

Поводом для этого послужило вручение премии госдепартамента США «Защитник прав человека» киргизстанскому активисту Азимжану Аскарову, приговоренному к пожизненному лишению свободы за убийство милиционера, организацию массовых беспорядков и разжигание межэтнического конфликта на юге Киргизии в 2010 году.