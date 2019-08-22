Москва, , 19:09 — REGNUM

Кандидат в депутаты Московской городской думы Елена Луговская рассказала ИА REGNUM, как проходил сбор подписей в поддержку ее кандидатуры, и что было самым сложным в этом процессе.

Сколько всего избирателей в Вашем избирательном округе, насколько были люди готовы идти на контакт и сдавать подписи?

В моем округе №8 — Аэропорт, Сокол, Войковский и Коптево — порядка 177 тысяч избирателей, для регистрации потребовалось собрать 5841 подпись. Несмотря на то, что это мой родной район, здесь живут мои друзья и одноклассники, я два года занимаюсь общественной работой как муниципальный депутат, есть небольшая, но своя наработанная база контактов — первый этап кампании по сбору подписей был непростым.

Люди озлоблены и аполитичны, они не готовы давать свои персональные данные. Но живой опыт общения с жителями и опыт реальных дел помог не останавливаться на негативе, а двигаться дальше. Я выбрала стратегию не «ждать у кубов», а ходить поквартирно. Агитационные кубы в большей степени выполняли информационную нагрузку.

Сколько всего подписей Вы собрали? Каков был процент отбракованных, сколько всего приняли?

Мой штаб собрал 5841 подпись, процент отбракованных был не столь великим, как у других кандидатов, мы прошли «на пределе». Однако я единственный кандидат от Партии Роста, кто смог собрать подписи и, пройдя проверки, получить кандидатское удостоверение.

Я лично принимала участие в сборе подписей и поквартирном обходе — мне было важно показать своим сборщикам, что я — одна из них, обычных жителей нашего района; показать, что не стоит концентрироваться на негативе, нет времени рефлексировать и грустить, стоит двигаться только вперёд.

Я потратила первых три дня и затем каждый день после работы приезжала на наши кубы, эмоционально помогать ребятам. Один из дней с нами агитировал и собирал подписи на Аэропорту руководитель московского отделения Партии Роста — Николай Фоменко, сбор в тот день шёл веселее и позитивнее.

Вообще стоит отметить, что на сбор был брошен весь актив партии в Москве. Кроме Николая Фоменко, меня поддержали Александр Любимов и Виктор Сиднев, так же как и обычные рядовые однопартийцы.

Мои друзья и одноклассники тоже принимали участие в кампании, мы вместе стояли на агитационных кубах на Соколе.

В чем состояли основные трудности?

Основные трудности состояли в негативном настрое жителей к любым депутатам и выборам в целом. Люди не готовы услышать тебя и твою программу. Мы были единственными, кто на первом этапе не только призывал голосовать за нас, но и реально рассказывал о моих пусть небольших, но районных победах и планах на уровне городского управления.

Живое общение с людьми бесценно, многий негатив можно путём общения нивелировать и сделать человека если не своим сторонником, то хотя бы сделать так, чтобы он задумался и более осознанно подошёл к выборам в городскую думу, не мыслил шаблонами и лозунгами пропаганды.

Какое количество волонтеров участвовало в вашей кампании, было ли сложно привлечь людей для сбора подписей? Как был поставлен процесс проверки работы сборщиков подписей?

На данный вопрос более корректно мог бы ответить начальник штаба, но ввиду отсутствия какого либо финансирования на данном этапе сейчас своей кампанией занимаюсь только я, и на бесплатной основе несколько моих близких друзей. Кампания в МГД — достаточно затратное мероприятие, я не являюсь предпринимателем, я обычная работающая мама, аудитор производственных компаний. Многие вещи в рамках кампаний я делала и делаю своими силами. Волонтёры и сборщики были на первом этапе.

Как вы оцениваете ход избирательной кампании, насколько часто Вы проводите встречи с избирателями, какова реакция людей на Вас как на кандидата, готовы ли они приходить на встречи?

Данная работа не является новой для меня ввиду двухлетнего опыта муниципальной работы как общественника и районного депутата. Часто ряд вопросов быстрее обсудить и решить с жителями в соцсети. У нас самая большая соседская группа в Москве в FB, в ней порядка 32 тысяч активных участников.

Живым общением с жителями меня также не напугать, в отличие от моих оппонентов. Но не стоит отрицать, что летом в городе не так то просто собрать аудиторию. Мне есть о чём рассказать избирателям и что с ними обсудить — от вопросов капитального ремонта до нашей муниципальной бесплатной ёлки в Петровском Путевом дворце.

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