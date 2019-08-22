Тюмень, , 19:48 — REGNUM

В Тюмени личному составу полиции 22 августа представили нового руководителя. Им стал полковник полиции Евгений Козлов, который ранее занимал пост начальника подразделения участковых уполномоченных полиции Тюменской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Прежний начальник полиции Тюмени Пётр Вагин в июне 2019 года был назначен заместителем начальника УМВД России по Северной Осетии.

Евгений Козлов родился в тюменском селе Викулово, 6 августа отметил своё 40-летие. В 2000 году он закончил юридический институт МВД в Тюмени. В том же году начал работу в милиции, прошёл путь от оперуполномоченного. А с 2018 года возглавлял относящееся к тюменскому областному главку МВД управление участковых уполномоченных и подразделений инспекции по делам несовершеннолетних.