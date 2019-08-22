22 августа 2019 | Время чтения 8 мин

Армен Ханбабян, , 18:59 — REGNUM

Продажа С-400 Анкаре — ответ Москвы на выход Америки из Договора о ракетах меньшей и средней дальности?

Флаг России

Резонансная российско-турецкая оружейная сделка осуществлена: несмотря на яростное недовольство американцев и европейцев, Москва начала поставки Анкаре грозных зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Средства массовой информации по всему миру внимательно отслеживали каждый российский грузовой борт, летящий в Турцию с очередной партией ракет и их компонентов. В иные дни такие сообщения публиковались несколько раз и сопровождались комментариями ведущих российских, турецких и западных политиков. Создавалось устойчивое впечатление, что речь идет о своего рода оружейной «сделке века», и, если вдуматься в нюансы этой истории, так оно и есть на самом деле.

Напомним, эта сделка на 2,5 млрд долларов (половина — за счет российского кредита) долго была под вопросом из-за угроз США покарать Анкару суровыми экономическими и иными санкциями, в частности — отменить контракт на продажу туркам современных истребителей F-35. В результате конгресс уже принял такое решение, которое должен утвердить президент Дональд Трамп, что он, скорее всего, и сделает, если турецкая сторона в самое ближайшее время не пойдет на очень существенные уступки в иных фундаментальных вопросах. Евросоюз тоже начал процесс наказания непокорных турок — пока, правда, за пиратское бурение нефтяных и газовых скважин на морском шельфе в экономической зоне Кипра. Но ведь лиха беда начало…

Истребитель-бомбардировщик F-35 Иван Шилов © ИА REGNUM

Острую тревогу, охватившую НАТО, вполне можно понять. Российские ракеты снабжены радарами, которые легко смогут находить и отслеживать истребители и другие воздушные судна Североатлантического альянса. А это ставит под угрозу всю систему противовоздушной обороны западных стран и заметно ослабляет возможности внезапного применения ракет средней и малой дальности, из договора об ограничении числа которых, напомним, Вашингтон недавно вышел. Не зря же немецкий «Штерн» назвал С-400 в Турции «кошмаром для НАТО». Кстати, Турция стала второй страной, поставившей на вооружение «Триумфы». Ранее их уже закупил Китай, а в перспективе, вероятно, они пополнят арсенал индийской ПВО.

Турки долго юлили, пытаясь создать впечатление, что, мол, сделка с русскими пока не окончательна, все еще может измениться. Но, разумеется, ничего не изменилось: президент Реджеп Эрдоган, положившись на поддержку России, решил наплевать на США и НАТО в целом. Разумеется, это имело не только внешнеполитический эффект, но и сильно поддержало его быстро падающий рейтинг. Национально-ориентированная часть турецкого общества впала в настоящую эйфорию. Дошло до того, что знаменитый кондитер-рекордсмен из Бурсы Хасан Аджар, чей пирог как-то попал в Книгу рекордов Гиннесса, отправил испеченный им традиционный турецкий пирог (берек) в подарок Владимиру Путину.

Первая партия С-400 была оперативно дислоцирована на авиабазе Мюртед под Анкарой. Сообщается, что они будут охранять небо над турецкой столицей. А куда поступят еще три дивизиона «Триумфов»? В турецком сегменте соцсетей стали множиться сообщения, будто их могут направить в… Нахичевань! И, как оказалось, это не просто досужие домыслы стамбульских «пикейных жилетов», а обычный зондаж. Ведь пробный шар был заброшен на вполне официальном уровне. «Власти все еще изучают варианты дислокации С-400, обсуждалась возможность их размещения в Катаре или Азербайджане, чтобы избежать повышения градуса турецко-американской напряженности в связи с покупкой», — заявил пресс-секретарь турецкого президента агентству Sputnik. Официальный Баку промолчал, но на неофициальном уровне на Апшероне встрепенулись и для вящей убедительности сразу же подключили к обсуждению вопроса российского конфликтолога Евгения Михайлова. В интервью Media. Az он с готовностью заявил, что «напряжение в отношениях Турции с Западом это вряд ли снимет, но как-то сгладить ситуацию может». И даже углядел «реальный прок от размещения ЗРК в Азербайджане», поскольку это-де не только самым надежным образом «прикроет небо» Азербайджана, но и «помешает поползновениям некоторых стран на территориальную целостность» этой страны.

Комплекс С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Тут же последовал неизбежный в таком контексте вопрос: под «некоторыми странами» вы имеете в виду Армению? «Да, конечно…» — не стал ходить вокруг да около конфликтолог.

Оставим это на его совести. Намного важнее отметить, что в беседе с автором этих строк известный военный эксперт Леонид Нерсесян крайне скептически отнесся к самой идее размещения российских ракет вне территории Турции, поскольку на это необходимо согласие России. Думается, что по целому ряду причин Москва такого согласия давать не станет. Ведь, кроме всего прочего, это означало бы, что русские по факту продали свои ракеты не туркам, а азербайджанцам… Что, согласимся, выглядело бы — по крайней мере, на данный момент — слишком уж экзотично. Но в любом случае второй дивизион будет дислоцирован в «стратегически важном районе» на востоке страны — то есть неподалеку от армянской и иранской границ.

На этом фоне весьма интересными выглядят сообщения о том, что Россия начинает готовиться к возможному размещению американских ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Европе и принимает симметричные меры. Об этом заявил зам. главы российского МИД Сергей Рябков. Причем, по его словам, «решения о симметричных мерах уже реализуются». И тут возникает вопрос: не является ли продажа «Триумфов» Турции частью этих самых «симметричных мер»? Особенно в свете того, что в последнее время все чаще возникают слухи о возможном выходе Турции из НАТО и дальнейшем сближении Анкары с Москвой. Да и слухи ли это? Ведь подобную вероятность озвучил не кто иной, как сам Владимир Жириновский — политик, который очень часто вслух артикулирует именно то, что так или иначе находится в фокусе внимания высшей власти России. Выступая в эфире телеканала «Россия 1», лидер ЛДПР сообщил, что дважды встречался с Эрдоганом и беседовал с ним. «И он мне сказал, что он готов к тому, что Турция может выйти из НАТО». Остальные участники программы были, прямо говоря, сильно шокированы и своего изумления скрывать не стали, прозрачно намекая, что эпатажного деятеля на сей раз слишком уж занесло. Однако Жириновский стоял на своем. «Эрдоган принимал меня в своем новом дворце, великолепный у него дворец, как у султана, он приглашал меня на инаугурацию. Тогда он и сказал мне об этом. Причем он не только готов выйти из НАТО, но и хотел бы поскорее вступить в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества. — Ред.)». По его словам, турки не только хотели бы порвать с Североатлантическим альянсом, но и продолжить разноплановое сближение с Россией.

Сергей Рябков Mid.ru

Владимир Жириновский «Мы получим великолепную, самую мощную базу на Ближнем Востоке. Может развиваться сотрудничество в военной сфере. Эрдоган в этом заинтересован. Мы ему поставим танки и самолеты. Рубль может признаваться в Турции наравне с турецкой лирой. Они готовы принимать наших граждан по внутреннему паспорту. В перспективе отношения России и Турции могут быть лучше, чем России и Белоруссии».

В этот контекст полностью укладываются и многочисленные заявления президента Эрдогана о намерении в будущем не только приобретать ракеты у России, но и начать производить их у себя (включая и новые С-500), и слова Сергея Рябкова о том, что «симметричные меры» в связи с выходом Америки из Договора о ракетах средней и малой дальности уже реализуются. Потому что в таком случае южный фланг России будет прикрыт, в том числе, и с турецкой территории и, соответственно, турки же и огребут по полной, когда (и если) ракеты НАТО станут наносить по «Триумфам» ответные удары…

В случае подобного развития событий существующий геополитический и военно-стратегический расклад будет полностью переформатирован. И хотя вероятность реализации подобной гипотезы невелика (слишком прагматичен Эрдоган, который по-прежнему будет пытаться усидеть на двух стульях), думается, что наши политики и военные обязаны учитывать и такой прогноз. Пока же, впрочем, американцы говорят о «глубоком разочаровании» в связи с российско-турецкой сделкой, а эксперты напоминают, что в свое время Греция поставила на вооружение ЗРК С-300, что ВС ряда восточноевропейских стран — членов НАТО до сих пор используют российские (советские) истребители и закупают для них в России запчасти, и никого это особенно не волнует. Так что, скорее всего, нынешняя коллизия постепенно сойдет на нет, а Россия, по изложенным выше причинам, останется в военно-стратегическом выигрыше. Да и турки пытаются, пока не поздно, выжать из ситуации максимум возможного: глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что начались переговоры о совместном производстве компонентов «Триумфов», и мало того — Анкара также «проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО разной дальности, а также к противотанковым комплексам». На этом фоне сенсационные откровения Владимира Жириновского начинают выглядеть не столь уж фантастичными…

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»