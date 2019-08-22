Сухум, , 18:54 — REGNUM

22 августа состоялась встреча Президента Абхазии Рауля Хаджимба с делегацией предпринимателей из Турции, прибывших в Абхазию с ознакомительным визитом. На встрече президент отметил заинтересованность Абхазии в развитии торговых отношений с Турцией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Хаджимба отметил, что Абхазия стремится к экономическому сотрудничеству с Турцией, и для этого есть предпосылки: удобное географическое положение, а также опыт совместной работы предпринимателей обеих стран.

Встреча Рауля Хаджимбы с турецкой делегацией Presidentofabkhazia.org

Президент указал, что с 1994 года прослеживается устойчивая тенденция роста импорта и экспорта между двумя странами. Так в 2018 году внешнеторговый оборот Абхазии с Турцией составил более 1,3 млрд. руб. или 7% всего внешнеторгового оборота Абхазии, с темпом роста 26% по сравнению с 2017 годом.

«Мы остро заинтересованы во внешних инвестициях во все сферы национальной экономики, способствующих её стабильному росту и поступательному развитию, созданию новых рабочих мест и повышению занятости населения, что непосредственно связано с повышением уровня благосостояния и социальной обеспеченности наших граждан» Рауль Хаджимба

Члены делегации предпринимателей в свою очередь высказались за развитие деловых связей между Абхазией и Турцией и выразили интерес к ознакомлению с туристической сферой Абхазии.