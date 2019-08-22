Магас, , 19:21 — REGNUM

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял отставку по собственному желанию министра экономики, промышленности, торговли и туризма республики Тамерлана Вышегурова и подписал указ об освобождении его от занимаемой должности, пишет 22 августа ТАСС.

Исполняющим обязанности министра назначена заместитель Вышегурова, государственный советник третьего класса, кандидат экономических наук Ася Кациева.

Как сообщало ИА REGNUM, Вышегуров получил министерскую должность немногим более двух месяцев назад — 11 июня 2019 года. Перед этим он занимал пост помощника-советника бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который ныне работает заместителем министра обороны РФ.

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