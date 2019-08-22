Севастополь, , 18:42 — REGNUM

Законодательное собрание Севастополя ждет серьезное обновление, по итогам выборов 8 сентября в городской парламент придет до 80% новых депутатов. Такое мнение высказал секретарь Севастопольского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин, комментируя доклад Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), в котором говорится, что с отставкой экс-губернатора города Дмитрия Овсянникова конфликт в Севастополе «обнулился». По словам Саблина, на сегодняшний день внутриполитическая ситуация в городе нормализовалась — одну из главных ролей в этом сыграло обновление «Единой России».

«Мы ожидаем, что Заксобрание будет обновлено на 70−80%, из 22 депутатов фракции в парламенте первого созыва на выборы выдвинуты четверо, и даже с учетом самовыдвиженцев не более семи человек из старого парламента войдут в новый», — уверен секретарь Севастопольского регионального отделения партии.

По словам Дмитрия Саблина, с февраля, когда началось обновление Партии в Севастополе, проведена масштабная работа.

«Главная задача обновления заключалась в перезагрузке и обновлении работы Партии и прекращении конфликта исполнительной и законодательной властей, так как действия экс-губернатора можно назвать не совсем конструктивными», — отметил он.

Секретарь Севастопольского отделения «Единой России» сообщил, что на сегодняшний день «налажено тесное взаимодействие с исполнительной властью, направленное исключительно на решение многочисленных проблем жителей города-героя».

Он добавил, что за несколько месяцев активной работы партийцы уже собрали порядка 100 тысяч наказов местных жителей: «Многие из них уже решаются, в том числе в тесном взаимодействии с новым губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым».

В будущем важно сделать так, чтобы «вся работа и все силы шли не на внутренние дрязги, а на решение проблем людей», уверен Дмитрий Саблин.

«Нам уже удалось это сделать. Сейчас есть все предпосылки говорить о том, что удастся сформировать единую команду, которая будет эффективно развивать город и улучшать жизнь севастопольцев», — заключил он.

В докладе Фонда развития гражданского общества, посвященном выборам высших должностных лиц и депутатов региональных парламентов в 2019 году, отмечается, что Севастополь до недавнего времени «раздирал конфликт» между Овсянниковым и экс-председателем Законодательного собрания Алексеем Чалым. Однако, говорится в материалах ФоРГО, Кремль обнулил этот конфликт, в июле отправив Овсянникова в отставку. Таким образом, констатируют эксперты Фонда, «Севастополь возвращается к нормальности, и большинство (на выборах — Прим.) теперь точно получит ЕР».