Москва, , 18:37 — REGNUM

Басманный суд Москвы отказался продлевать срок наложения ареста на ряд счетов обвиняемого в мошенничестве экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом 22 августа сообщил RNS его адвокат Александр Аснис.

По его словам, суд не стал продлевать арест ряда счетов на общую сумму около миллиарда рублей, которые следствие считало имуществом экс-министра.

«Традиционно инстанция Мосгорсуда указала, что в этом случае необходимо было установить определённый срок, на который арест накладывается. Сегодня Басманный суд по ходатайству следствия рассматривал вопрос о продлении наложения ареста на счета и отказал. И в этой связи арест со счетов снят», — сообщил Аснис.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе также стало известно, что Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте части недвижимого имуществ Михаила Абызова. Адвокаты подавали жалобу на арест имущества экс-министра, оформленного на компанию, — земельного участка и помещения. Мосгорсуд постановил отменить данный вердикт и вернуть дело в районный суд на повторное рассмотрение в ином составе.

Напомним, в отношении Михаила Абызова возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества. Он обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей.

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