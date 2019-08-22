Москва, , 18:35 — REGNUM

Глава муниципального округа Красносельский Москвы Илья Яшин, который не смог зарегистрироваться на выборы в Мосгордуму из-за брака в подписных листах и использования должностного положения (на сайте муниципалитета он разместил предвыборную агитацию), предложил своим сторонникам поддержать кандидата от КПРФ Владислава Колмагорова. Об этом из спецприёмника, где Яшин отбывает административное наказание за призывы к несогласованным шествиям и митингам, политик написал в своём блоге на сайте «Эхо Москвы».

Основными заслугами исполнительного директора «Synergized Gas Technology Казахстан» Колмагорова Яшин называет то, что «он человек левых взглядов, но на Сталина не молится» и «близок лидеру московских коммунистов Рашкину». При этом Яшин отмечает, что ручаться за кандидата, в поддержку которого высказывается, не может: «Мы лишь шапочно знакомы».

Главное, по словам Яшина, голосовать против проректора Высшей школы экономики Валерии Касамара, публично заступившейся за студента ВШЭ Егора Жукова, арестованного по делу о массовых беспорядках, потому что она «олицетворяет враждебный курс».

Предложение Яшина вызвало удивление у читателей блога. «Ну вот. Теперь вполне приличный человек Касамара — главный враг. И только потому, что она сильная, но не вписалась в схему «умного» голосования. Вся навальновская братия ее сейчас будет гнобить и указывать нам голосовать за коммуниста. Это песня», — пишет, например, пользователь arkady.

«Касамара и ВШЭ — мозг либероты и протестунов… утопить ее, значит оставить оппов вообще без мозгов. Вы только посмотрите на лицо этого интеллектуала… оно же озаряется осмысленностью только при получении грантов Госдепа», — эмоционально отвечает Яшину читатель под никнеймом prof57.

Пользователь staglla отмечает, что оппозиции пора начать уважать своего избирателя. «И действовать честно, а не «так же как власть». Не нужно врать и подтасовывать, подделывать подписи и применять все те приёмчики, которые они же сами и осуждают», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мосгорсуд подтвердил отказ в регистрации Ильи Яшина кандидатам в депутаты Мосгордумы. В подписных листах, сданных Яшиным, как и другими так называемыми «независимыми» кандидатами, были выявлены многочисленные нарушения, в том числе — данные несуществующих избирателей. В результате проверок недостоверными или недействительными были признаны 505 подписей избирателей, предоставленных Яшиным, что выше установленного законом допустимого барьера в 10% брака.

Яшин и некоторые другие незарегистрированные по тем же причинам кандидаты потребовали допустить их до выборов без учёта проверок подписей. Они инициировали проведение в Москве несанкционированных митингов и шествий, которые сопровождались беспорядкам и нападениями на сотрудников полиции. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.

Вместе с тем к самому Яшину уже поданы иски о возмещение ущерба, который в результате незаконных акций понесли бюджетные и коммерческие предприятия Москвы.